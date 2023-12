L’ASSE cherche un nouvel entraîneur, voilà le favori

Alexis Brunet

L'ASSE est au plus mal en ce moment. Les Verts enchainent les défaites, avec notamment une élimination en Coupe de France face à Nîmes. Laurent Batlles a fait les frais de ces mauvais résultats et les dirigeants stéphanois lui cherchent donc un remplaçant. Olivier Dall'Oglio fait figure de favori pour le poste, mais deux autres candidats sont encore en course.

Rien ne va plus à l'ASSE. Le club du Forez est en crise de résultats. Les Verts restent sur quatre défaites de suite toutes compétitions confondues, et plus globalement six défaites lors des sept derniers matchs. Une situation alarmante pour les dirigeants stéphanois, qui ont donc dû prendre une décision.

Laurent Batlles a été démis de ses fonctions

Lors d'une série de mauvais résultats, c'est très souvent l'entraîneur qui trinque en premier. Ainsi, les dirigeants stéphanois ont pris la décision de se séparer de Laurent Batlles. Pour le moment c'est Laurent Huard qui assure l'intérim, mais un nouvel entraîneur pourrait arriver rapidement à l'ASSE.

Dall'Oglio est favori