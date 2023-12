L’OM boucle un transfert à 2,5M€, c’est validé

Arnaud De Kanel

Arrivé en provenance d'Anderlecht contre 2,5M€ en fin de mercato cet été, Amir Murillo fait l'unanimité, aussi bien chez les supporters que chez les dirigeants, dans le vestiaire et aux yeux de Gennaro Gattuso. Il s'avère que ce transfert est un très bon coup pour l'OM comme l'ont fait remarquer Martial Robin et Sebastien Perez.

C'est la toute dernière recrue d'un mercato estival qui aura été très agité du côté de l'OM et c'est sans doute celle qui a fait le moins de bruit. Arraché à Anderlecht pour 2,5M€, Amir Murillo a su se montrer performant dès que Gennaro Gattuso a fait appel à lui. Récompensé par un but face à l'OL, le Panaméen continue sa montée en puissance. Martial Robin et Sebastien Perez louent notamment sa polyvalence et ses aptitudes physiques.

«C’est un bon élément, un bon joueur de complément, voire plus»

« Il est plutôt bon, à droite et à gauche. Il tire son épingle du jeu. C’est un latéral moderne, un piston très offensif. Il peut dépanner à gauche. C’est un bon élément, un bon joueur de complément, voire plus », a déclaré Martial Robin dans les colonnes de La Provence ce dimanche. Sebastien Perez est tout aussi élogieux concernant Murillo.

«Il fait partie de ces latéraux modernes très offensifs»