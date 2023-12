Mercato - OM : À Marseille, un champion du monde se prend un stop !

Thomas Bourseau

L’OM préparerait en coulisses son mercato hivernal qui ne sera pas certes XXL en terme de recrutement comme annoncé par son président Pablo Longoria, mais au cours duquel le club sera actif. Pour ce qui est de la rumeur Florian Thauvin, tout serait déjà terminé.

Pablo Longoria annonçait la couleur en conférence de presse jeudi dernier avant les fêtes de fin d’année lors de son bilan de mi-saison. Le président de l’OM annonçait qu’il n’allait pas recruter pour recruter.

Un ailier gaucher pour Gennaro Gattuso ?

Néanmoins, la volonté de l’entraîneur est clairement à prendre en compte selon le président de l’Olympique de Marseille. « Je considère qu’un mercato doit être adapté à un entraîneur. Avec un système à deux attaquants, ma confiance est totale pour les joueurs offensifs. On a des profils (Vitinha, Aubameyang) qui sont plus adaptés pour le poste d’attaquant numéro 1. Et d’autres, comme Ndiaye, qui sont meilleurs en deuxième attaquant ». Et selon RMC Sport, alors que la priorité hivernale semble être un latéral gauche, Gennaro Gattuso ne serait pas contre le recrutement d’un ailier gauche évoluant à droite.

Pas de retour de Thauvin ?