Mercato - OM : De retour à Marseille, il pourrait déjà repartir

Thibault Morlain

Après un an et demi de prêt à Botafogo, Luis Henrique doit retrouver l’OM lors du mois de janvier. Pas conserver par le club carioca, le Brésilien est donc attendu à Marseille. Pour autant, Luis Henrique pourrait ne pas s’éterniser. En effet, Pablo Longoria a révélé que le Marseillais était très sollicité et un nouveau prétendant a été dévoilé.

Tandis que Luis Henrique doit revenir à l’OM en janvier, des questions se posent concernant son avenir. Alors que Gennaro Gattuso pourrait donner une chance au Brésilien, ce dernier pourrait repartir à peine revenu. En effet, Luis Henrique a une belle cote sur le marché et cela pourrait permettre à l’OM de faire entrer de l’argent dans les caisses.

Vente OM : McCourt réclame une folie à 500M€ https://t.co/KiLwhmCsgd pic.twitter.com/qv4GlJEWVe — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

« Il y a des intérêts officiels »

Récemment, Pablo Longoria s’était prononcé sur l’avenir de Luis Henrique. Le président de l’OM expliquait alors : « Il y a des clubs brésiliens qui ont fait des offres qu'on a refusées parce qu'elles n'ont pas atteint le niveau économique souhaité. On est en réflexion parce qu'il y a des intérêts officiels, huit clubs brésiliens et deux en Europe ont demandé des informations ».

Nouvelle expérience au Brésil pour Luis Enrique ?