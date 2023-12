Mercato - PSG : Un joueur recruté par Paris… dans un magasin ?

Thibault Morlain

Passé par le PSG durant sa jeunesse, Alexandre Letellier a fait son grand retour au sein du club de la capitale lors de l’été 2020. Evoluant précédemment à Orléans, le gardien de 33 ans a rejoint Paris, où il est aujourd’hui quatrième dans la hiérarchie. Alors que Letellier évolue dans l’ombre des stars au PSG, une amusante anecdote a été racontée sur sa signature.

A l’été 2020, le PSG n’avait pas fait de grandes folies sur le marché des transferts. En effet, le club de la capitale, mené alors par Leonardo, avait dépensé peu, enregistrant les arrivées de Sergio Rico, Danilo Pereira, Alessandro Florenzi ou encore Rafinha. Outre l’Espagnol, un autre gardien était également arrivé au PSG cet été-là : Alexandre Letellier.

Letellier de retour au PSG !

Ce mardi, L’Equipe a raconté les coulisses de la signature d’Alexandre Letellier au PSG en 2020. Alors que son arrivée a été dictée par le besoin d’avoir des joueurs formés localement pour le règlement de l’UEFA, le quotidien sportif révèle que Letellier aurait appris l’intérêt du PSG alors qu’il était dans un magasin en train de faire ses courses.

« On a compris que c'était le bon choix »