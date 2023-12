Mercato - PSG : Un flop déjà sur le départ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En manque de temps de jeu au PSG, Carlos Soler pourrait quitter la Ligue 1 lors de ce mercato hivernal pour se relancer et sécuriser sa place pour le prochain Euro. Ces derniers jours, son entourage tentait de trouver une solution. Celle-ci pourrait bien venir d'Italie. La Juventus songerait à l'accueillir sous la forme d'un prêt de six mois.

Officiellement, le mercato d'hiver n'est pas encore ouvert. Mais le PSG a pris les devants et aurait déjà bouclé l'arrivée de deux renforts. Le premier se nomme Lucas Beraldo et évolue en défense centrale. Formé à Sao Paulo, il devrait rejoindre Paris dans les prochains jours et être rejoint par son compatriote Gabriel Moscardo. Comme annoncé par le journaliste italien Fabrizio Romano, le milieu de terrain du Corinthians va s'engager avec le PSG pour 20M€. Selon Le Parisien, le mercato parisien serait déjà terminé, du moins en ce qui concerne les arrivées. Car au rayon des départs, plusieurs joueurs sont invités à aller voir ailleurs.

Le clan Soler enchaînerait les rendez-vous

Mis au placard depuis le dernier mercato, Hugo Ekitike ne sera pas retenu, tout comme Layvin Kurzawa. Selon L'Equipe , Carlos Soler pourrait, de son côté, faire le forcing pour quitter le PSG. Désireux de participer au prochain Euro, l'international espagnol souhaite retrouver du temps de jeu dans un gros club. Ainsi, son entourage aurait enchaîné les rendez-vous, ces derniers jours, pour tenter de parvenir à une solution.

La Juve prête à le relancer ?