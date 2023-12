Messi débarque au PSG, Cristiano Ronaldo l’humilie

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l’été 2021, Lionel Messi débarquait au PSG alors que son contrat au FC Barcelone arrivait à son terme. Et l’enthousiasme qu’a suscité son arrivée a rapidement laissé place à la désillusion. L’Argentin ne sera resté que deux saisons durant lesquelles il n’a pas marqué les esprits. À tel point que Denis Balbir estime que Cristiano Ronaldo termine bien mieux sa carrière.

Le passage de Lionel Messi au PSG ne restera pas dans les annales. Arrivé en 2021 alors que son contrat au FC Barcelone avait pris, l'Argentin n'a jamais réussi à répondre aux exigences suscitées par son arrivée. La fin de son aventure parisienne a même tourné au fiasco notamment à cause de sa relation conflictuelle avec les supporters. A tel point que pour Denis Balbir, cela entache la fin de sa carrière légendaire, à l'inverse de celle de Cristiano Ronaldo.

«On n’est pas du tout sur le même type de crépuscule de carrière que Cristiano Ronaldo»

« Que dire de l’année 2023 de Lionel Messi sinon qu’on n’est pas du tout sur le même type de crépuscule de carrière que Cristiano Ronaldo. Au fil du temps, j’ai l’impression que l’Argentin est moins aimé, moins apprécié. C’est peut-être le prisme français qui veut ça, la petite jalousie vis-à-vis du Mondial au Qatar. Cette petite voix qui nous dit que tout a été fait pour que l’Argentine de Messi soit sacrée championne du monde avec un nombre incalculable de penaltys… », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club , avant d’en rajouter une couche.

«Messi est en train de vivre une petite fin que l’épisode PSG a accentué»