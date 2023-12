Mercato - PSG : Un transfert bouclé grâce à… un tatouage ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Récemment victime d'une violente agression à son domicile en compagnie de sa famille, Alexandre Letellier fait partie des hommes de l'ombre du PSG avec son statut de 4e gardien dans la hiérarchie. Pourtant, ce titi amoureux du club de la capitale a été rapatrié de manière très surprenante par la direction du PSG, en 2020.

Alexandre Letellier a tristement fait parler de lui la semaine dernière, étant donné que le gardien de 33 ans a été victime de cambriolage et séquestration à son domicile, en compagnie de ses deux enfants et de son épouse qui aurait même été frappée au visage par les agresseurs. Le joueur du PSG, qui se retrouve en quatrième position dans la hiérarchie des gardiens cette saison (derrière Donnarumma, Navas et Tenas), est un pur produit du centre de formation du club francilien, qu'il avait quitté en 2010 pour aller chercher du temps de jeu. Mais le PSG avait décidé de le rapatrier, dix ans plus tard...

« Il nous a parlé de son tatouage du Parc, on a compris... »

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE , l'un des décideurs du PSG à l'été 2020, lors du retour de Letellier au Parc des Princes, raconte la scène surréaliste qui a permis ce concrétiser le transfert alors que Leonardo cherchait un profil formé au club afin de répondre aux exigences de l'UEFA pour les listes européennes : « Nos équipes l’avaient validé techniquement. On l’a rencontré et quand on a vu sa passion et qu’il nous a parlé de son tatouage du Parc des Princes sur le dos, on a compris que c’était le bon choix », explique cette source.

« Il a fait son chemin »