Mercato : Il évite la retraite pour jouer avec Messi !

Après avoir plus que peiné dans son Italie natale au sein des divisions inférieures du football professionnel, Yannick Bright (22 ans) a tout plaqué pour les États-Unis. Après quelques piges en universitaire, le latéral droit italien a été drafté par l’Inter Miami de Lionel Messi, alors qu’il avait sérieusement pensé à prendre sa retraite.

Yannick Bright a un parcours atypique. Le latéral droit italien de 22 ans est né à Milan et y a fait toutes ses classes sans pour autant réussir à s’imposer au haut niveau. De quoi le pousser à aller vivre le rêve américain en Major League Soccer bien avant la coutume pour des joueurs européens qui y finissent davantage leur carrière que l’inverse.

«L’Inter Miami ? J'étais aux anges, je n'arrêtais pas de crier»

Après les UNH Wildcats du New Hampshire et les North Carolina Fusion en U23, Yannick Bright vient d’être sélectionné à la mi-décembre par la SuperDraft de la Major League Soccer comme premier choix de l’Inter Miami. Il raconte pour le journaliste Gianluca Di Marzio. « Le moment où j'ai entendu mon nom a été un mélange d'émotions. J'étais aux anges, je n'arrêtais pas de crier. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à réaliser. Mon agent en a recensé au moins une douzaine qui s'intéressent à moi. La piste la plus concrète semblait être celle des Colorado Rapids. J'avais parlé avec eux, mais ils ont fait d'autres choix. Ce fut une grande surprise. J'étais au courant d'un intérêt minime, mais rien de plus. Lorsque leur choix s'est présenté, je me suis dit que j'aimerais bien jouer là-bas. Le reste appartient à l’histoire ».

«Jouer avec Messi ? Un rêve, ce sera incroyable»

Le journaliste Gianluca Di Marzio a relancé Yannick Bright sur son nouveau challenge aux côtés de grands noms du football comme Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets et bien évidemment Lionel Messi. « Un rêve, ce sera incroyable. Mais je dois être concentré et jouer ma chance. Dans le vestiaire, nous sommes tous égaux, je n'irai pas baiser les pieds de qui que ce soit ». À présent, Yannick Bright va devoir convaincre l’Inter Miami de lui faire signer un contrat professionnel alors qu’en parallèle il affrontera le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo et le Al-Hilal de Neymar bien que ce dernier soit gravement blessé au ligament croisé antérieur du genou gauche. « Je suis très nerveux, mais je me sens prêt. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai hâte de commencer, si ça ne tenait qu'à moi, je commencerais aussi ce soir ».

«J'ai sérieusement pensé à arrêter le football»