Mercato - PSG : Vers un transfert inattendu ?

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG avait profondément renouvelé son effectif avec de nombreuses arrivées, mais également plusieurs départs de taille. Alors que ces derniers jours, le club parisien a bouclé deux renforts, Paris pourrait chercher à se séparer de certains joueurs comme Layvin Kurzawa. S’il semble compliqué à faire partir, une solution reste possible pour le latéral gauche. Explications.

Après une première partie de saison intéressante sous la houlette de Luis Enrique, le PSG se prépare à affronter plusieurs échéances de tailles dans les prochains mois. Ainsi, le club parisien pourrait compter sur le mercato hivernal pour tenter de renforcer son effectif. Et si Paris a d’ores et déjà bouclé les transferts de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, les dirigeants parisiens cherchent désormais à dégraisser la masse salariale du club.

Mercato - PSG : Bras de fer confirmé pour la prochaine recrue ! https://t.co/GksTyBko2W pic.twitter.com/fgStra4R3z — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

Le PSG souhaite les départs de deux joueurs cet hiver

Selon les dernières informations du Parisien , le PSG souhaite se séparer de deux joueurs n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique. Ainsi, à la fois Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa pourraient quitter le club dès le mois de janvier. Prêté à Fulham l’an passé, le latéral gauche parisien n’avait clairement pas réussi à se relancer.

Une porte ouverte en Ligue 1 pour Kurzawa ?