Mercato - OM : Il lâche Marseille, Riolo hallucine

Axel Cornic

Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo s’est questionné au sujet du départ d’Alexis Sanchez de l’Olympique de Marseille. L'attaquant, qui était le meilleur buteur d’Igor Tudor la saison passée, a choisi de retrouver son ancien club de l’Inter... où les choses se passent toutefois assez mal, avec un temps de jeu réduit.

Si Pierre-Emerick Aubameyang semble enfin avoir retrouvé le chemin des buts, à l’OM certains semblent toujours regretter le départ d’Alexis Sanchez. Il faut dire que le Chilien semblait avoir conquis tout le monde la saison dernière... avant un départ qui aura énormément fait parler.

Une saison et puis s’en va...

Surtout parce qu’après l’OM, il a décidé de retrouver une Inter qui l’avait clairement poussé vers la sortie un an plus tôt ! Et la situation ne s’est pas arrangée à son retour, puisqu’Alexis Sanchez ne joue que très peu depuis le début de la saison, avec 12 rencontres toutes compétitions confondues et seulement deux petits buts.

« Il vient à l’OM où il est titulaire et il retourne à l’Inter où il n’est même pas dans la rotation, il est au fond du vestiaire »