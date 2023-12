Mercato - PSG : Il a snobé Paris à cause de Neymar ?

La rédaction

Si Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo vont arriver, le PSG a raté son coup avec un autre jeune talent venu du Brésil : Vitor Roque. Le club de la capitale faisait partie des clubs intéressés par l’attaquant de 18 ans, qui a finalement rejoint le FC Barcelone. Un choix dû à Neymar et Romario, idoles du Brésilien.

Alors qu’il vient d’arriver au FC Barcelone en provenance de l’Athletico Paranaense, Vitor Roque s’est livré sur son transfert auprès des médias du club espagnol. L’attaquant brésilien de 18 ans était très courtisé, notamment par le PSG et Chelsea, mais son choix s’est finalement porté sur les Blaugrana .

«J'ai été très heureux parce que je réalisais mon rêve»

« Au début, je n'y ai pas cru. Au bout d'un moment, c'est devenu sérieux. J'en ai parlé à mon père et, quand ça s'est confirmé, j'ai été très heureux parce que je réalisais mon rêve », a confié Vitor Roque. Sa décision de rejoindre le FC Barcelone est en partie due à son admiration pour Neymar, passé également par le PSG, mais qui aura laissé un bien meilleur souvenir en Catalogne.

«Romario et Neymar ont également joué pour cette équipe»