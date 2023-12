Mercato - PSG : Une star vend la mèche pour son transfert ?

Thomas Bourseau

Passé par la Ligue 1 le temps d’une saison au LOSC, Victor Osimhen figurerait dans la short-list du PSG pour le mercato. Cependant, il se pourrait bien que Chelsea puisse jouer un sale tour au Paris Saint-Germain dans cette opération. D’ailleurs, l’attaquant de Naples n’a pas démenti cette option.

Le PSG s’est raté à la dernière intersaison dans le dossier Victor Osimhen. Comme le10sport.com vous l’a révélé lors de la première quinzaine d’octobre, trois joueurs ont échappé au Paris Saint-Germain à la dernière intersaison : Marcus Thuram, Bernardo Silva ainsi que Victor Osimhen.

Le PSG s’est raté pour Osimhen

Malgré l’échec essuyé avec le meilleur buteur de Serie A de la saison dernière, le PSG n’aurait pas fermé le dossier Osimhen et pourrait être tenté par une nouvelle approche d’après la presse italienne. Cependant, John Obi Mikel, compatriote nigérian et idole d’Osimhen, l’a incité à signer en faveur de Chelsea comme The Athletic l’a dévoilé ces derniers jours.

❤️❤️🙏🏽 — Victor Osimhen (@victorosimhen9) December 29, 2023

Victor Osimhen répond à un fan pour un transfert à Chelsea