Mercato - Real Madrid : C’est terminé pour le retour de Zidane, il jubile

Toujours sans club depuis son départ en juin 2021, le nom de Zinédine Zidane était évoqué pour revenir au Real Madrid pour succéder à Carlo Ancelotti. Sauf que le Casa Blanca a annoncé ce vendredi qu’il avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2026, pour le plus grand bonheur du technicien italien.

Le Real Madrid a mis fin au suspense. Depuis quelques semaines, l’identité du prochain entraîneur des Merengue interrogeait. En effet, le contrat de Carlo Ancelotti prenait fin en juin prochain et pour lui succéder, les noms de Zinédine Zidane ou bien de Xabi Alonso étaient évoqués.

Ancelotti prolonge jusqu’en 2026

Mais finalement, aucun des deux ne deviendra l’entraîneur du Real Madrid, du moins à court terme. En effet, les Merengue ont officialisé ce vendredi la prolongation de Carlo Ancelotti. Ce dernier est désormais lié à la Casa Blanca jusqu’en juin 2026, lui qui avait fait son retour en 2021 à la suite du départ de Zinédine Zidane.

« Aujourd'hui est un jour heureux »