Mercato - PSG : Une solution trouvée pour cet attaquant ?

Poussé vers la sortie lors du mercato estival, Hugo Ekitike est toujours sur le départ et pourrait plier bagage en janvier. C’est en tout cas la volonté du PSG et de son joueur, disposant toujours de plusieurs pistes sur le mercato, du côté de l’Italie et de l’Allemagne, mais également en Premier League.

Alors que le PSG souhaitait l’inclure dans le deal Kolo Muani l’été dernier, Hugo Ekitike était finalement resté dans la capitale avec l’espoir de grappiller du temps de jeu. Une décision que peut aujourd’hui regretter l’attaquant de 21 ans, mis à l’écart depuis le mois d’août, avec seulement une apparition au compteur pour un total de huit minutes disputées. Cette fois, Ekitike semble prêt à quitter le PSG, tandis que les dirigeants ont fait de son départ l’une des priorités de l’hiver.

Mercato - PSG : Luis Enrique veut mettre un joueur à la porte ! https://t.co/GuKuxdYR4e pic.twitter.com/jAfatInsTK — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

Le PSG veut se séparer d’Ekitike

Selon L’Équipe , le PSG disposerait déjà d’une offre ferme pour son attaquant. L’identité du prétendant n’a pas été divulguée, alors que le nom d’Ekitike a circulé du côté de l’Italie, de l’Allemagne et même de la Turquie ces dernières semaines. Le numéro 44 du PSG serait également apprécié en Premier League, et notamment à Crystal Palace.

Crystal Palace pourrait revenir à la charge