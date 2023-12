Mercato - PSG : Un deal est tenté avec un club de Ligue 1

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après s’être activé dans le sens des arrivées, avec les signatures attendues de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le PSG souhaite désormais se pencher sur le cas Hugo Ekitike, poussé vers la sortie depuis l’été dernier. Alors que plusieurs clubs seraient intéressés par l’attaquant de 21 ans, l’OL fait partie des prétendants.

Mis de côté depuis la fin du mercato estival, et son refus de rejoindre Francfort dans le cadre du transfert de Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike vit mal la situation et souhaite plier bagage en janvier. Une volonté partagée par le PSG, prêt à céder temporairement le joueur à condition d’inclure dans le deal une option d’achat et une compensation financière. Plusieurs clubs seraient intéressés, dont l’OL.

L’OL s’est renseigné pour Ekitike

Sorti de la zone rouge, l’Olympique Lyonnais compte en effet sur le mercato hivernal pour se relancer et viserait Hugo Ekitike afin de renforcer son attaque. Un joueur apprécié par les Gones depuis plusieurs mois. Selon L’Équipe , l’OL s’est déjà renseigné auprès du PSG pour un prêt sec, ce qui ne semble pas rentrer dans les critères du club de la capitale.

Un dossier trop complexe ?