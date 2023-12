Mercato - PSG : Le Real Madrid va passer un coup de fil à Mbappé

Thibault Morlain

Après avoir échoué en 2022 à recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid préparerait une nouvelle offensif. Alors que le joueur du PSG est dans sa dernière année de contrat, la Casa Blanca pourrait le recruter gratuitement en fin de saison. Mais tout pourrait bien se jouer dans les prochains jours pour le transfert de Mbappé.

A compter du 1er janvier, Kylian Mbappé aura la possibilité de discuter avec un autre club et de signer avec en vue de la saison prochaine. Une opportunité dont souhaiterait profiter le Real Madrid. Les prochains jours pourraient donc être décisifs concernant l’avenir de Mbappé et son possible départ du PSG…

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Mbappé https://t.co/e9UIZl5QPd pic.twitter.com/LdNEyl1QL2 — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

Le Real Madrid se prépare pour Mbappé

C’est sur sa chaine Youtube que Ramon Alvarez de Mon a dévoilé que le Real Madrid bouclait les derniers préparatifs avant de passer à l’attaque pour Kylian Mbappé. « Cette semaine, le Real Madrid va préparer tout ce qui est nécessaire pour que la semaine prochaine, on puisse avoir le résultat final du transfert de Mbappé. C’est quoi tout le nécéssaire ? Tout ce qui concerne le contrat. Tout ce qu’il faut pour pouvoir signer un joueur », a confié le journaliste.

« Florentino Pérez espère une réponse catégorique »