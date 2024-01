Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Benzema ?

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Karim Benzema avait fait le choix de quitter le Real Madrid pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Le Ballon d’Or 2022 s’est alors engagé avec Al-Ittihad, mais voilà que l’aventure saoudienne est quelque peu compliquée pour Benzema. Ces dernières heures, de nouvelles tensions sont apparues avec KB9. Au point de remettre en question son avenir ?

A 36 ans, Karim Benzema fait partie de ces stars qui ont rejoint l’Arabie Saoudite lors du dernier mercato estival, imitant ainsi Cristiano Ronaldo. Arrivé en tant que Ballon d’Or, l’ancien du Real Madrid était très attendu à Al-Ittihad, mais ça vire au fiasco pour KB9. En effet, les performances de Benzema n’étant pas convaincantes, il a été la cible de nombreuses critiques. Et voilà que cela ne s’arrange pas pour le Français à Al-Ittihad.



Mercato - PSG : Benzema à Paris ? La réponse est tombée https://t.co/M0MsZ7KBEm pic.twitter.com/qgAQoNgASX — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

La polémique éclate avec Benzema

Alors qu’Al-Ittihad a repris le chemin de l’entraînement ces dernières heures, Karim Benzema était lui absent. De quoi mettre en colère son entraîneur, Marcelo Gallardo. Ainsi, comme l’a expliqué Marca , El Muneco aurait décidé de ne pas sélectionner Benzema pour le stage d’Al-Ittihad au Qatar. Et forcément, cette polémique vient relancer certaines rumeurs concernant l’avenir de KB9 en Arabie Saoudite.

Benzema de retour en Europe ?

Et c’est Nicolo Schira qui a fait dans la foulée une grande révélation sur la suite de la carrière de Karim Benzema en Arabie saoudite. En effet, sur X, le journaliste italien a assuré que l’ancien du Real Madrid aimerait bien faire son grand retour en Europe. Une bonne nouvelle pour le PSG et Nasser Al-Khelaïfi ? Ces derniers jours, il avait été révélé que le président du club de la capitale s’était mis à rêver d’un prêt de 6 mois de Benzema. Problème, cette piste ne faisait pas forcément l’unanimité au PSG, où on donnait la priorité au recrutement d'un défenseur et d’un milieu de terrain.