Mercato - PSG : Luis Enrique répond, c’est déjà fini pour le recrutement ?

Depuis le début du mercato hivernal, le PSG n'a bouclé qu'un seul dossier, celui de Lucas Beraldo. Gabriel Moscardo devait l'accompagner, mais la visite médicale ne s'est pas avérée concluante. Ces derniers jours, plusieurs noms ont été liés au club parisien, mais à la surprise générale, Luis Enrique affirme qu'il n'a besoin d'aucun renfort. Faut-il le croire ?

Le PSG a débuté fort. Dès le premier jour du mois de janvier, le club parisien a annoncé l'arrivée de Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo. Le défenseur brésilien n'a pas eu le temps de s'acclimateur à la vie parisienne puisqu'il a tout de suite pris place dans le groupe de Luis Enrique afin de pallier la blessure de Milan Skriniar. Agé de 20 ans, Beraldo n'était pas destiné à s'installer directement dans le onze de départ. Raison pour laquelle le PSG rechercherait un défenseur.

Plusieurs pistes annoncées au PSG

Au cours des dernières négociations avec le Bayern Munich, le PSG a étudié la faisabilité du transfert de Joshua Kimmich, qui présente l'avantage de pouvoir évoluer à plusieurs postes, notamment au milieu de terrain. Un secteur qui aurait pu accueillir Gabriel Moscardo, mais le joueur de 18 as a échoué à sa visite médicale. Il devrait rejoindre le groupe de Luis Enrique, mais seulement en juin prochain.

Luis Enrique annonce la couleur