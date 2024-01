Mercato - PSG : Coup de théâtre pour le «nouveau Messi» ?

Pierrick Levallet

Cherchant à préparer l'avenir, le PSG scrute le marché des transferts à la recherche de nouveaux cracks. Et dans cette optique, Luis Campos garderait un oeil au Brésil. Après Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le club de la capitale convoiterait Estevão Willian. Très convoité sur le mercato, le prodige de 16 ans pourrait cependant rester à Palmeiras.

Après Lucas Beraldo, le PSG continuerait de scruter le marché au Brésil. Le transfert de Gabriel Moscardo est programmé pour l’été prochain en raison d’une blessure au pied. Mais Luis Campos aurait d’autres cracks du Brasileiro. Le conseiller football parisien aurait notamment coché le nom d’Estevão Willian.

Estevão Willian a le PSG et l'Europe à ses pieds

Promis à un bel avenir, le prodige de Palmeiras est même comparé à Lionel Messi. Surnommé Messinho au Brésil, Estevão Willian plairait au PSG et à d’autres clubs européens sur le mercato. Mais il pourrait bien prendre une décision surprenante pour la suite de sa carrière.

Palmeiras compte sur lui