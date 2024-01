Mercato - ASSE : Un joli transfert tombe à l'eau !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au mois de décembre sur le banc de l'ASSE, Olivier Dall'Oglio attend encore des renforts offensifs cet hiver. En effet, malgré l'arrivée d'Irvin Cardona, le coach des Verts souhaite rapidement voir débarquer au moins un attaquant qui viendra compenser le départ de Gaëtan Charbonnier. Mais ce ne sera pas Shavy Babicka qui devrait s'engager avec Toulouse.

Cet hiver, l'objectif de l'ASSE est de renforcer son secteur offensif. Un objectif en partie rempli puisque les Verts ont obtenu le prêt d'Irvin Cardona en provenance d'Augsbourg. Néanmoins, alors qu'Ibrahim Sissoko dispute la CAN et que Gaëtan Charbonnier va partir, Olivier Dall'Oglio n'a pas caché son intention de voir débarquer d'autres attaquants dans les prochains jours.

Dall'Oglio veut un attaquant

« Oui bien-sûr qu’il y a là toujours la recherche d’un attaquant, comme on en a beaucoup parlé, j’ai souvent dit que ce mercato hivernal, ça pourrait être des opportunités. Ce n'est pas un mercato facile car il n'y a pas beaucoup de possibilités. Oui, c'est un souhait de ma part et celui du club de se renforcer devant. On cherche plutôt un attaquant de côté avec le retour d'Ibrahima Wadji qui se profile et avec l'arrivée d'Irvin Cardona qui peuvent tous les deux jouer dans l'axe. Nos recherches s'orientent donc plutôt vers un attaquant de côté », confiait l'entraîneur de l'ASSE en conférence de presse.

Shavy Babicka vers Toulouse ?