Mercato - ASSE : Recalés, les Verts tentent un coup inattendu avec un attaquant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà active cet hiver avec la signature d'Irvin Cardona, l'ASSE attend toujours de voir débarquer d'autres renforts offensifs d'ici la fin du mercato d'hiver. Dans cette optique, les Verts ont déjà connu plusieurs déconvenues, notamment avec Alan Virginius et Mamady Bangré. Mais une nouvelle piste inattendue vient d'émerger.

Après une première partie de saison en dents de scie, l'ASSE souhaite profiter du mercato d'hiver pour se renforcer et revenir dans la course à la montée en Ligue 1. Dans cette optique, les Verts ont obtenu le prêt d'Irvin Cardona. Mais d'autres renforts offensifs sont attendus.

Mercato - ASSE : Les Verts vont encore annoncer ds transferts ! https://t.co/YkR9f7bpJj pic.twitter.com/s7H2OX3g5U — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

Shavy Babicka dans le viseur de l'ASSE ?

Mais dans ce dossier-là, l'ASSE a connu plusieurs déconvenues. Annoncés dans le viseur de Loïc Perrin en début de mercato, Alan Virginius a finalement été prêté à Clermont, tandis que Mamady Bangré a opté pour l'ESTAC. Une situation qui oblige les Verts à amorcer d'autres pistes sur le mercato. Ainsi, selon les informations du Parisien , Shavy Babicka, qui évolue à l'Aris Limassol, serait suivi par l'ASSE qui apprécie notamment sa polyvalence. Néanmoins, Toulouse serait également dans le coup.

Dall'Oglio attend des renforts