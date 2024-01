Mercato - ASSE : L’entraîneur annonce la couleur pour le recrutement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé à l'ASSE il y a quelques semaines, Olivier Dall'Oglio s'attend encore à du mouvement cet hiver. Après Irvin Cardona, le club stéphanois voudrait mettre la main sur d'autres renforts offensifs d'ici la fin du mois de janvier. Ce lundi soir, le technicien a dévoilé le portrait-robot de sa prochaine recrue.

Le mercato hivernal n'est pas encore terminé à l'ASSE. Après Irvin Cardona, le club stéphanois chercherait d'autres renforts offensifs sur le mercato. C'est en tout cas le souhait d'Olivier Dall'Oglio, qui voudrait renforcer son groupe avant d'aborder une seconde partie de saison capitale pour l'ASSE. Présent sur le plateau de France-Bleu Saint-Étienne Loire ce lundi soir, le coach stéphanois a confirmé qu'il souhaitait apporter encore quelques modifications d'ici la fin du mois de janvier.

Dall'Oglio s'attend à du mouvement

« J’ai pris note de l’effectif. Il est bien garni au milieu avec des joueurs un peu dans le même profil. J’ai bien réfléchi à animer ce milieu. Ma priorité reste d’équilibrer le reste. Défensivement, il faut qu’on arrive à être beaucoup plus solide, c’est ma priorité aussi. Et offensivement, il faut donner confiance aux attaquants. C’est pour ça qu’il y a le mercato qui entre en jeu et qui va se poursuivre tout le mois » a confié le coach de l'ASSE. Dans un second temps, Olivier Dall'Oglio a dévoilé ses attentes sur le mercato.

« On a besoin d’avoir des garçons qui provoquent »