Mercato - ASSE : Un attaquant recale toute le monde pour signer chez les Verts

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet hiver à l'ASSE sous la forme d'un prêt en provenance d'Augsbourg, Irvin Cardona n'a pas hésité afin de faire son choix. En effet, l'ancien Brestois a repoussé les avance du FC Metz et de Clermont afin de s'engager avec les Verts où il retrouve Olivier Dall'Oglio.

En quête de renforts offensifs, l'ASSE n'a pas tardé à annoncer l'arrivée de sa première recrue hivernale. En effet, Irvin Cardona est arrivé sous la forme d'un prêt en provenance d'Augsbourg. L'ancien attaquant de Brest retrouve ainsi celui qui était son entraîneur en Bretagne à savoir Olivier Dall'Oglio.

Cardona refuse une prolongation à Augsbourg et recale deux clubs de L1

Et ce n'était visiblement pas de trop pour convaincre Irvin Cardona. En effet, selon les informations de Peuple-Vert , non seulement le nouveau Stéphanois a longtemps été en discussions pour prolonger à Augsbourg, mais surtout, le FC Metz et Clermont étaient intéressés par son recrutement. Mais il a finalement opté pour la Ligue 2 et l'ASSE.

«Dans ma tête ça a été mon choix premier directement»