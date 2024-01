Mercato - PSG : Al-Khelaïfi règle ses comptes avec Messi

Thibault Morlain

Ne pouvant pas prolonger au FC Barcelone, Lionel Messi avait posé ses valises au PSG lors de l’été 2021. L’Argentin sera finalement resté deux saisons au sein du club de la capitale et le bilan n’a pas forcément été convaincant. Désormais à l’Inter Miami, Messi a multiplié les tacles à l’encontre du PSG et ça, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas vraiment apprécié.

Après deux saisons difficiles au PSG, Lionel Messi a rejoint l’Inter Miami. Et du côté de la Floride, l’Argentin a retrouvé le sourire. D’ailleurs, il ne s’est pas privé de le dire. Depuis qu’il a rejoint les Etats-Unis, Messi a multiplié les interviews pour dire à quel point il était de nouveau heureux après un passage compliqué sous le maillot du PSG. Des propos qui ne sont clairement pas passés inaperçus et bien évidemment, ils sont arrivés jusqu’aux oreilles de Nasser Al-Khelaïfi. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le président du PSG n’a pas aimé ce que Lionel Messi a dit.

« J’ai un grand respect pour lui, mais… »

Invité ce mardi de Rothen s’enflamme sur RMC , Nasser Al-Khelaïfi a été interpellé sur les critiques de Lionel Messi à l’encontre du PSG depuis son départ à l’Inter Miami. Le président du club de la capitale a alors réglé ses comptes avec l’octuple Ballon d’Or, lâchant : « Messi est le meilleur joueur de l’histoire. Ce n’était pas facile pour lui de venir ici. Il est venu, ce n’était pas la même chose qu’à Barcelone, on avait Neymar, on avait Kylian. J’ai un grand respect pour lui, mais si quelqu’un veut parler mal du PSG, ce n’est pas bien ».

« Ce n’est pas respectueux »