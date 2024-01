Mercato - PSG : Luis Enrique en rêve, une star lâche sa réponse

Hugo Chirossel

Alors que le Bayern Munich veut s’attacher les services de Nordi Mukiele, le PSG aimerait voir Joshua Kimmich faire le chemin inverse. Les dirigeants parisiens et surtout Luis Enrique sont très intéressés à l’idée de recruter l’international allemand. Une opération qui semble compliquée à conclure, puisque les Bavarois ne veulent pas s’en séparer et que le joueur ne compte pas partir cet hiver.

Comme indiqué par Le 10 Sport , le PSG n’a pas l’intention de recruter un milieu de terrain supplémentaire lors de ce mercato hivernal. Cependant, le club de la capitale pourrait s’attacher les services d’un milieu capable d’évoluer comme latéral droit. D’après les informations de L’Équipe , le PSG tente de s’offrir Joshua Kimmich, lui qui n’a plus qu’un an et demi de contrat avec le Bayern Munich.

Kimmich veut rester au Bayern Munich cet hiver

Une information confirmée par le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg. Le PSG est bel et bien intéressé par l’international allemand (82 sélections), sous l’impulsion de Luis Enrique, qui le veut absolument. Mais cette piste pourrait rapidement être compromise. En effet, le Bayern Munich ne veut pas se séparer de Joshua Kimmich et ce dernier n’a pas l’intention de quitter le club cet hiver. Si les négociations venaient à échouer, cela ne devrait en revanche pas avoir d’impact sur l’opération Nordi Mukiele.

Mukiele se rapproche du Bayern Munich

Selon Florian Plettenberg, la volonté du PSG de recruter Joshua Kimmich n’est pas liée à l'intérêt du Bayern Munich pour Nordi Mukiele. Ce dernier pourrait rapidement quitter Paris, puisque le journaliste indique que les négociations sont avancées entre les deux clubs. Le défenseur polyvalent âgé de 26 ans veut retourner en Bundesliga, un an et demi après avoir quitté le RB Leipzig pour s’engager jusqu’en juin 2027 avec le PSG, où il n’a disputé que 10 matchs toutes compétitions confondues cette saison.