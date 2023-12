Messi clash son entraîneur, il a pris une décision

Alexis Brunet

Dernièrement, Lionel Scaloni - actuel sélectionneur de l'Argentine - avait fait part de sa volonté de quitter potentiellement son poste. La nouvelle avait fait grand bruit et s'en était suivie une discussion très froide avec Lionel Messi, mécontent de n'avoir pas été mis au courant au préalable. Finalement, Scaloni devrait rester en poste, au moins pour la prochaine Copa America.

Le 22 novembre dernier, l'Argentine s'imposait au Maracaña face au Brésil sur le score de 0-1. Mais à la fin de la rencontre, une mauvaise nouvelle venait gâcher la soirée des coéquipiers de Lionel Messi. Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Albiceleste, évoquait en conférence de presse la possibilité de quitter son poste. « Il y a une chose importante que je voulais dire : maintenant il est temps d'arrêter le ballon, je dois penser à beaucoup de choses en ce moment. Ces joueurs nous ont beaucoup donnés et je dois beaucoup réfléchir à ce que je vais faire, ce n'est pas un adieu, mais la barre est très haute et c'est compliqué de continuer et de continuer à gagner. »

Lionel Messi était furieux

Lionel Scaloni allait même jusqu'à évoquer un certain mal-être. « Il est temps d'y penser. Je le dirai au président, je le dirai aux joueurs plus tard, car cette équipe a besoin d'un entraîneur qui a toute l'énergie possible et qui va bien. » Une réflexion dont Lionel Messi n'avait pas été informé au préalable. Cela a donc provoqué la colère de l'ancien joueur du PSG, qui avait alors eu une discussion très brève et tendue avec son sélectionneur, comme l'avait révélé le journaliste de la radio argentine TN , Jorge Rial.

Scaloni ne va pas abandonner l'Argentine

Quelques semaines plus tard, la situation aurait évolué. Selon les informations du journaliste argentin Gastón Edul, Lionel Scaloni devrait bien diriger l'Argentine à la Copa America, qui aura lieu du 20 juin au 16 juillet 2024 aux États-Unis. Ce sont d'ailleurs les partenaires de Lionel Messi qui avaient remporté la dernière édition de la compétition en 2021.