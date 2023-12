Mercato : Neymar et Messi sont partis, le PSG jubile ?

Thomas Bourseau

Neymar et Lionel Messi ont plié bagage à la dernière intersaison. Étant deux figures de proue considérables du club tant sur le terrain qu’en dehors, le PSG n’a pas subi de contrecoup marketing. C’est tout le contraire qui est arrivé comme Marc Armstrong et Fabien Allegre le soulignent.

Nasser Al-Khelaïfi avait prévenu le changement de politique sportive qui allait venir au PSG dès juin 2022 en annonçant la fin des strass et des paillettes. Et un an plus tard, Neymar et Lionel Messi sont partis. De quoi impacter les ventes de maillots du Paris Saint-Germain ? Pas vraiment, au contraire.

«C’était le record de lancement de maillot, et nous l'avons battu cette année»

Marc Armstrong qui est le directeur des recettes du PSG s’est confié à The Athletic en expliquant que le Paris Saint-Germain avait battu un record établi seulement l’année dernière. « Le maillot domicile de l'année dernière était le record de lancement de maillot, et nous l'avons battu cette année. Les tournées dans les stades sont en hausse. Nous ouvrons des magasins à Miami et à Las Vegas. Plus récemment, nous avons ouvert un magasin à Londres, un troisième en Corée et un quatrième au Japon. Tous les indicateurs vont dans la bonne direction ».

PSG : Il révèle un secret avec Kylian Mbappé https://t.co/g1CsCChmN5 pic.twitter.com/MdKKUSYgB5 — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

«Ils se disaient : 'Vous ne vendrez plus de maillots'. Mais les ventes sont en hausse»