Mercato - PSG : Grand rêve du Qatar, une terrible réponse tombe

Axel Cornic

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Thiago Motta a fait beaucoup de chemin et est actuellement considéré comme l’un des entraineurs à suivre en Europe. Son Bologna étonne en effet tout le monde en Serie A et son travail n’a pas échappé aux propriétaires parisiens, qui aimeraient beaucoup lui confier les rênes de l’équipe dans un avenir proche.

On ne parle que de lui en Italie. Surprenant quatrième de Serie A, Thiago Motta réalise des miracles avec Bologna et son talent n’a pas échappé aux plus grands clubs du continent. Son nom est en effet lié au FC Barcelone, mais surtout au PSG, où il a un soutien de poids.

Thiago Motta, le PSG comme destin

Le président Nasser Al-Khelaïfi serait l’un des grands fans de l’ancien international italien, dont il suivrait l’ascension depuis son départ des U19 du PSG et ses courtes expériences à Genoa ou La Spezia. Et le moment est bien choisi, puisque le contrat qui lie Thiago Motta à Bologna se termine dans seulement quelques mois et pour le moment sa prolongation semble trainer en longueur !

«Nous n'avons pas peur de l'intérêt des grands clubs, il peut grandir ici parce qu'il est jeune et bon»