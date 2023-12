Mercato - Real Madrid : Un crack débarque, il prévient tout le monde

Jean de Teyssière

Cet été, le jeune attaquant de Palmeiras, Endrick, rejoindra officiellement le Real Madrid. Le club madrilène a bouclé ce transfert depuis un an, mais devait attendre sa majorité pour le voir arriver en Espagne. Alors qu'il est considéré comme une future grande star du football brésilien, Fernando Morientes, qui a porté le maillot madrilène entre 1997 et 2005, prévient tout le monde : il faudra laisser du temps à Endrick.

Né le 21 juillet 2006, l'attaquant brésilien Endrick est considéré comme un crack. Le joueur de Palmeiras arrivera au Real Madrid cet été, lorsqu'il aura 18 ans. Recruté pour 60M€ par le club espagnol, les premiers pas du Brésilien seront scrutés de très près, vu l'avenir qui lui est promis.

«Avec Endrick, nous devons être très prudents»

Fernando Morientes a été l'un des derniers grands buteurs espagnols du Real Madrid avec Raul. Ce dernier a été interrogé par le quotidien AS et a évoqué l'arrivée imminente d'Endrick au Real Madrid : « Nous devons être prudents parce qu'il semble qu'il va arriver et devenir une grande star. Avec Endrick, nous devons être très prudents. Nous devons garder les pieds sur terre parce qu'il est très jeune. En outre, lorsqu'il arrive de l'étranger, nous devons tenir compte de plusieurs variables : qu'il s'adapte bien, qu'il sache comment assumer son rôle, l'impact de son arrivée au Real Madrid, comment il est affecté par le fait de jouer ou non, s'il marque des buts dès le début ou non, s'il est critiqué ou loué... ».

«J'ai vu de grands joueurs au Real Madrid qui n'ont pas été capables de surmonter ces situations»