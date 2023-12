Mercato - Real Madrid : C’est décidé pour le transfert d’un champion du monde !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’Eder Militao et David Alaba ont été victimes d’une rupture des ligaments croisés du genou, le nom de Raphaël Varane a récemment circulé pour un retour au Real Madrid. Le Français, en difficulté à Manchester United, apparaît en effet comme une solution pour renforcer le secteur défensif, mais le club semble avoir d’autres plans.

Le Real Madrid pourrait bien se montrer actif durant le mois de janvier pour faire face à la vague de blessures dans le secteur défensif. Eder Militao et David Alaba ont été victimes d’une rupture des ligaments croisés du genou, et seuls Antonio Rüdiger et Nacho sont aujourd’hui aptes, tandis qu’Aurélien Tchouaméni pourrait reculer d’un cran pour dépanner. Selon la presse étrangère, Raphaël Varane serait courtisé par le Real Madrid pour cet hiver, alors que le champion du monde tricolore est en difficulté à Manchester United, mais ce retour serait encore loin d’être bouclé.

Aucune offensive lancée par le Real Madrid

Au fil des jours, la piste Varane s’éteint peu à peu. Selon le journaliste Fabrizio Romano sur le site Caught Offside , le Real Madrid discute toujours en interne sur la nécessité d’engager ou non un nouveau défenseur central en janvier. Pour l’heure, Raphaël Varane n'est pas en contact avec son ancien club, et aucune discussion n’aurait été entamée avec Manchester United.

Déjà la fin de la rumeur Varane ?