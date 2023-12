Mercato - Real Madrid : Avant Mbappé, les conditions sont fixées pour ce gros dossier

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans quelques jours, le Real Madrid se penche déjà sur les dossiers de l’été, avec notamment en tête Kylian Mbappé, actuellement dans sa dernière année de contrat. Mais un autre joueur figure dans les petits papiers de la formation merengue, qui a fixé ses conditions pour son arrivée.

Le Real Madrid pourrait se montrer actif durant le mois de janvier pour renforcer le secteur défensif suite aux blessures d’Eder Militao et David Alaba, victimes d’une rupture des ligaments croisés du genou. Mais du côté des Merengue , on se penche également sur les dossiers de l’été, comprenant notamment Kylian Mbappé, dont le bail avec le PSG arrive à expiration. Une nouvelle offensive semble dans les plans du Real Madrid, qui a également d’autres priorités.

Mercato - PSG : Le Real Madrid a abandonné Mbappé, voilà pourquoi https://t.co/8j9nl5JirE pic.twitter.com/TjmI1dIGtW — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Le Real Madrid veut Alphonso Davies

En effet, le Real Madrid suit de près la situation d’Alphonso Davies, qui dispose pour sa part d’une année et demie de contrat avec le Bayern Munich. Comme l’explique Marca , l’arrière gauche canadien est l’une des priorités du club et serait au centre de l’attention du club si les pistes Mbappé et Haaland n’étaient pas à l’étude dans le même temps, mais les conditions sont claires pour une arrivée à Madrid.

Un salaire revu à la baisse ?

Le Real Madrid compte en effet sur les ambitions sportives d’Alphonso Davies pour le convaincre de venir et refuse de bousculer sa hiérarchie des salaires pour parvenir à ses fins. S’il souhaite venir en Espagne, l’international canadien devra donc accepter de recevoir moins d’argent qu’au Bayern ou ailleurs, et donc ne pas renouveler son bail courant jusqu’en 2025. Pour l’heure, le géant bavarois aurait proposé un salaire annuel de 10M€ à son joueur pour prolonger, une offre restée sans réponse…