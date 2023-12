Mercato : Le Real Madrid tient sa réponse pour l’entraîneur !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid est en pleine réflexion sur la saison prochaine quant à l’identité de l’entraîneur qui va s’asseoir sur le banc de touche. Et alors qu’il est question d’une nomination de Zinedine Zidane ou de Xabi Alonso, le club merengue voudrait prolonger le contrat de Carlo Ancelotti. Auprès de sa famille, l’Italien aurait lâché un bel indice !

Carlo Ancelotti a fait son retour au Real Madrid en 2021, dans la foulée du deuxième départ de Zinedine Zidane en tant qu’entraîneur. Et dès sa premier exercice, Ancelotti a remporté la LIgue des champions et la Liga. Rien que ça.

Le Real Madrid adore Ancelotti et va le rencontrer pour parler avenir

De quoi remplir de joie les dirigeants du Real Madrid à l’époque et il semblerait que ce soit toujours le cas puisque AS dévoile ces dernières heures que Carlo Ancelotti apporterait entière satisfaction aux membres de la direction de la Casa Blanca qui seraient tout bonnement aux anges avec Ancelotti. Un rendez-vous serait programmé après la demi-finale de Supercoupe d’Espagne qui se déroulera entre le Real Madrid et l’Atletico de Madrid le 10 janvier prochain.

Ancelotti aurait vendu la mèche à sa famille : il signerait une prolongation en cas d’offre