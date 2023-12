Mercato - PSG : Luis Enrique menacé, un nouvel entraîneur annoncé à Paris !

Thibault Morlain

Christophe Galtier viré, le PSG a décidé de faire confiance à Luis Enrique. L’Espagnol a alors signé pour deux saisons avec le club de la capitale. Mais ira-t-il au bout de cet engagement ? Si Luis Enrique s’est offert un peu de répit en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, voilà que son successeur sur le banc du PSG pourrait déjà être identifié…

Alors que le PSG a choisi Luis Enrique pour venir occuper son banc de touche, d’autres noms ont circulé. Celui de Thiago Motta est ainsi régulièrement revenu à Paris, lui l’ancien joueur du club de la capitale. Son travail en Italie est remarqué et il brille actuellement à Bologne. Alors que Nasser Al-Khelaïfi aurait aimé voir Thiago Motta comme entraîneur du PSG, cela pourrait n’être que partie remise pour le technicien italien.

Thiago Motta, un futur top entraîneur ?

Au micro de RMC , Johann Crochet s’est confié sur Thiago Motta, qui réalise du très bon travail à Bologne. Dans un premier temps, il a alors expliqué : « Thiago Motta est-il un top entraîneur ? C’est difficile de dire dès aujourd’hui que c’est un top entraîneur parce qu’il n’entraîne pas un top club et qu’il n’a pas fait de saison de Coupe d’Europe sur le banc. C’est trop tôt pour le moment… Est-ce qu’il est sur le chemin d’un potentiel top entraîneur ? Clairement, pour deux raisons. La première, sa vision du football. Le deuxième point, qui fait que je pense qu’il est compatible avec les grands clubs, c’est son caractère, exigence, expérience, l’impact qu’il a auprès de ses joueurs, l’impact qu’il a au cours d’un match. Je trouve qu’il a ce pot-pourri de compétences qui doivent l’amener à être un top entraîneur ».

« On parle beaucoup du Paris Saint-Germain… »