Mercato - PSG : Paris est passé à l'action pour ce crack

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec l'Atalanta, Giorgio Scalvini aurait alarmé la direction du PSG. En effet, le club de la capitale aimerait boucler le transfert du jeune défenseur central de 20 ans. D'ailleurs, les hautes sphères du PSG auraient envoyé des émissaires pour superviser Giorgio Scalvini ce samedi à Bologne.

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG aurait identifié le profil de Giorgio Scalvini. En effet, la direction parisienne aimerait s'attacher les services du crack italien de 20 ans. D'ailleurs, le PSG serait passé à l'action dernièrement pour avancer ce dossier.

Mercato - PSG : La prochaine recrue arrive, une date est annoncée ! https://t.co/oJiH3uU3MZ pic.twitter.com/WvBtugEHDU — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

Le PSG en pince pour Giorgio Scalvini

Selon les informations d'Ekrem Konur, divulguées sur son compte X , le PSG aurait envoyé des émissaires à Bologne ce samedi pour observer Giorgio Scalvini, qui défend les couleurs de l'Atalanta. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas le seul à avoir eu cette idée.

Le PSG a supervisé Scalvini samedi dernier

A en croire Ekrem Konur, des recruteurs de Manchester United et du Real Madrid auraient également été mandatés pour superviser Giorgio Scalvini lors du duel entre Bologne et l'Atalanta samedi dernier (1-0). On devrait donc assister à une véritable bataille royale pour le recrutement de l'international italien en 2024. Pour rappel, Giorgio Scalvini est engagé jusqu'au 30 juin 2028.