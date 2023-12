Mercato - PSG : Bras de fer confirmé pour la prochaine recrue !

Thomas Bourseau

Gabriel Moscardo semble être l’un des cadeaux de Noël du Paris Saint-Germain. En plus de Lucas Beraldo, le PSG devrait voir débarquer le milieu de terrain des Corinthians cet hiver. Et cela, au terme d’une lutte féroce avec le Milan AC et Chelsea ainsi qu’une concession financière faite par le club de la capitale. Explications.

Ce serait finalement bouclé. À en croire les informations d’ UOL Esporte, le Paris Saint-Germain aurait fini par accepter de l’inclusion d’un bonus de 2M€ sur l’indemnité de transfert de base qui s’élève à 20M€ pour Gabriel Moscardo réclamée par les Corinthians. Car d’après le média brésilien, les bonus financiers en question n’étaient pas convenus dans les négociations de base.

Le PSG a accepté une demande non prévue des Corinthians

Mais ce serait désormais un désaccord qui appartient au passé puisque le PSG et les Corinthians auraient verbalement trouvé un accord pour le transfert de Gabriel Moscardo. D’ailleurs, UOL Esporte affirme qu’un contrat de cinq années attendrait le Brésilien au Paris Saint-Germain. L’arrivée de Moscardo serait prévue pour la première semaine de janvier à Paris. De quoi faire jubiler le PSG, d’autant plus que le jeune milieu de terrain de 18 ans n’aurait pas uniquement figuré sur les tablettes du champion de France.

Le PSG a battu l’AC Milan et Chelsea pour Moscardo !