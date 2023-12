PSG : Soutenu par Luis Enrique, Donnarumma s’enflamme

Thibault Morlain

Gardien numéro 1 du PSG, Gianluigi Donnarumma n’a pas vécu des derniers très simples. En effet, ayant enchainé les boulettes, l’Italien a fait l’objet de nombreuses critiques. Néanmoins, il a pu compter sur le soutien de Luis Enrique. Publiquement, l’entraîneur du PSG a volé au secours de Donnarumma. Pour le plus grand plaisir de ce dernier…

Censé apporter de la sérénité dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma a davantage fait frissonner les fans parisiens récemment. En effet, l’Italien s’est distingué avec de nombreuses boulettes, on se souvient notamment de son carton rouge reçu contre Le Havre après une sortie non maîtrisée. Donnarumma s’est alors retrouvé dans l’oeil du cyclone, mais Luis Enrique n’a pas lâché son gardien, n’hésitant pas à lui apporter son soutien en conférence de presse.

Mercato - PSG : Une légende n’a pas digéré son départ ? https://t.co/ZxHDCuIMZy pic.twitter.com/7QruPxaMPi — le10sport (@le10sport) December 24, 2023

Luis Enrique au chevet de Donnarumma

Malgré les erreurs de Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique l’avait donc défendu. En conférence de presse, l’entraîneur du PSG avait lâché : « Le foot est un sport fait d'erreurs. Le problème est que quand c'est un attaquant ou un milieu ce n'est pas grave, quand c'est un gardien ça se voit beaucoup plus. Le plus important pour moi est que mes joueurs réalisent sur le terrain ce que je demande. “Gigio” a été superbe. Il s'est relevé après une erreur. Moi, je commets des erreurs à chaque match. Je suis enchanté par son rendement ».

« C’est pour moi un plaisir et un privilège d’être un joueur de Luis Enrique »