L'Espagne enrage contre le boss du PSG

Ce samedi soir, le Celta Vigo a officiellement annoncé la fin de sa collaboration avec Luis Campos, l’actuel conseiller sportif du PSG. Le Portugais occupait un poste similaire au sein du club galicien, et ce depuis l’été 2022. Mais contrairement à Paris, Campos ne semblait pas réellement impliqué en Espagne, au grand dam de la presse espagnole.

L’été dernier, le PSG avait lancé une véritable révolution concernant sa politique sportive. Le club de la capitale s’est séparé de plusieurs stars comme Lionel Messi, Neymar, ou encore Marco Verratti afin d’entamer une nouvelle ère dans la capitale. Un changement qui repose essentiellement sur un homme : Luis Campos. Arrivé à l’été 2022 en tant que conseiller sportif du PSG, le Portugais est le responsable du recrutement parisien.

Le Celta Vigo annonce le départ de Luis Campos

Mais en parallèle de son poste au PSG, Luis Campos occupait également une fonction similaire au Celta Vigo, club de première division espagnole. Ce samedi soir, le club galicien a publié un communiqué officiel dans lequel ce dernier annonçait que Luis Campos quittait ses fonctions. Ces derniers temps, plusieurs médias comme RMC évoquaient le fait que le Portugais était en pleine réflexion sur son avenir au Celta Vigo, alors que dans le même temps, ce dernier était très concentré sur le mercato hivernal du PSG, où deux recrues vont prochainement être finalisées avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo.

Luis Campos décevant au Celta Vigo