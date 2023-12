Viré, l'ancien boss du PSG se lâche sur son avenir

Jean de Teyssière

Parti en 2022, Leonardo n'a toujours pas trouvé de point de chute. Le champion du monde brésilien en 1994 a été remplacé au PSG par Luis Campos, après sa deuxième expérience en tant que directeur sportif (2011-2013 et 2019-2022). Un an et demi après, l'ancien joueur de Flamengo aimerait justement retourner dans son club formateur en tant que dirigeant.

Les deux passages de Leonardo en tant que directeur sportif du PSG auront marqué l'histoire du club. Entre 2011 et 2013, il a façonné le premier PSG version Qatar en ramenant notamment des joueurs emblématiques comme Marco Verratti, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta, Maxwell ou encore Thiago Silva. Son second mandat a été marqué par l'un des mercatos les plus fous de l'histoire avec les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi ou encore Gianluigi Donnarumma.

«J'aimerais faire quelque chose à Flamengo»

Leonardo prend en ce moment du bon temps au Brésil et a participé à l'émission Jeu des Stars , présentée par une autre légende brésilienne : Zico. Interrogé sur sa situation au stade Maracana, Leonardo a expliqué son rêve de carrière, un an et demi après avoir quitté le PSG, rapporté par CNN Brésil : « J'aimerais un jour, en tant que directeur, je ne sais pas, mais j'aimerais faire quelque chose à Flamengo. Si je meurs sans l'avoir fait, je mourrai frustré. Mais il est difficile de savoir ce qui se passera. Mais Flamengo reste Flamengo pour toujours. »

«Il n'y a pas de négociations aujourd'hui mais je pense cela arrivera peut-être un jour»