Mercato - PSG : Il balance sur les intentions de Macron avec Mbappé !

Kylian Mbappé aurait pu rejoindre le Real Madrid en tant qu’agent libre à l’été 2022 comme beaucoup le pressentaient. Mais il a finalement décidé de prolonger son contrat au PSG contre toute attente. Le président de la République, Emmanuel Macron, n’y est pas totalement étranger et avait les Jeux Olympiques dans un coin de sa tête.

Au printemps 2022, et alors que le Real Madrid lui avait déroulé le tapis rouge, Kylian Mbappé surprenait son monde en prolongeant son contrat avec le PSG qui arrivait à expiration au mois de juin de cette même année. Une prolongation de courte durée, jusqu'en 2024 avec une option pour une année supplémentaire qui ne sera finalement pas levée. De quoi engendrer la colère des journalistes espagnols et même de la Liga qui avait déposé une plainte.

Macron a bataillé pour que le Real Madrid se plante

Le président de la République Emmanuel Macron, qui venait d’être réélu quelques semaines plus tôt, s’était immiscé dans cet feuilleton XXL en faveur du PSG, mais aussi pour l’état français à l’approche des Jeux Olympiques de Paris. Simon Chadwick a décortiqué le rôle du président Macron.

Macron a poussé pour que Mbappé soit un joueur du PSG en marge des Jeux Olympiques !