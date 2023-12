Benzema se fait charger, Riolo hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet été en Arabie Saoudite, Karim Benzema pensait profiter de son passage au Moyen-Orient pour terminer sa carrière sans pression. Mais la réalité du terrain l'a rattrapé. En difficulté depuis le début de la saison, l'ancien international français est la cible de plus en plus de critiques, ce qui surprend Daniel Riolo.

Champion en titre, Al-Ittihad est bien mal en point cette saison. Le club de Karim Benzema pointe à la sixième place et a dit adieu à ses chances de réussite cette saison. Censé porter l'équipe saoudienne, l'ancien international français se montre décevant. Sa dernière prestation face à Al-Nassr mardi dernier (5-2) n'est pas passée auprès de certains supporters, qui ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux.

Benzema ne fait pas l'unanimité à Al-Ittihad

Des commentaires qui ont contraint Benzema à désactiver son compte Instagram. Goal Arabia va plus loin en indiquant que l'ancien buteur du Real Madrid s'interrogeait sérieusement sur son avenir à Al-Ittihad. Un départ cet hiver ne serait pas écarté. Au micro de l' After Foot, Daniel Riolo s'est dit agréablement surpris par l'exigence des supporters saoudiens.

Pas de vacances pour Benzema en Arabie Saoudite