Face aux critiques, Benzema prend une décision radicale

Alexis Brunet

Les temps sont durs pour Karim Benzema. Son équipe d'Al-Ittihad est à la traîne en championnat saoudien et le Ballon d'or 2022 est vivement critiqué pour ses prestations jugées décevantes. Cela a peut-être poussé l'attaquant a désactivé son compte Instagram, en tout cas il est introuvable sur le célèbre réseau social ces dernières heures.

L'été dernier Karim Benzema a pris une grande décision. Après plus de treize ans au Real Madrid, l'attaquant avait décidé de quitter la capitale espagnole pour rejoindre l'Arabie saoudite. Le Français a succombé à un contrat en or de la part du club d'Al-Ittihad. On a notamment évoqué la somme de 200M€ par saison. L'ancien Lyonnais imitait donc son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo qui avait lui aussi décidé de rejoindre la Saudi Pro League il y a tout juste un an.

Benzema est très critiqué

Mais quelques mois après son arrivée dans sa nouvelle équipe tout ne se passe pas à merveille pour Karim Benzema. Le Ballon d'or est beaucoup critiqué en ce moment. Dernièrement c'est Walid Al-Farraj qui a taclé l'attaquant dans l'émission Action avec Walid . « L’écart entre Benzema et le public se creuse de jour en jour. Il n’a pas joué et n’a jamais réussi à faire une seule différence. Et surtout, il ne fait aucun effort, comme s’il disait au public : « je m’amuse juste avec vous. » (…) Quand Ronaldo est arrivé en janvier, il a montré des signes qu’il voulait jouer, mais Benzema ne propose rien. C’est comme si l’équipe ne l’aimait pas. Il est mal à l’aise. Je ne connais pas la raison. »

Le successeur de Benzema a vécu un calvaire https://t.co/Rc8pfkIy13 pic.twitter.com/WsrqdvvOyH — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

Benzema a disparu d'Instagram