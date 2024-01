Mercato - PSG : La mère de Mbappé répond cash au Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari serait parvenue à faire changer d'avis le Real Madrid. Il y a encore quelques jours, le club espagnol voulait fixer une deadline au joueur parisien. Mais celle qui occupe aussi le rôle d'agente de l'international français a refusé de répondre aux demandes du Real Madrid.

Une fois, mais pas deux. Recalé par Kylian Mbappé en 2022, le Real Madrid s'était senti floué. Président du club espagnol, Florentino Perez estimait avoir été trahi par un joueur, qui aurait donné son accord quelques semaines plus tôt. Alors cette année, l'équipe merengue a changé radicalement de position. Le Real Madrid a, très vite, posé ses conditions à Kylian Mbappé. Selon le plan fixé, une offre aurait dû lui être transmise. L'international français aurait eu jusqu'à la mi-janvier pour répondre à cette proposition.

Fayza Lamari a répondu à l'ultimatum du Real Madrid

Mais selon les informations de Mario Cortegana, la mère de Kylian Mbappé ne souhaitait pas se voir imposer d'ultimatum. Lors d'un entretien à Ramon Alvarez de Mon, le journaliste de The Athletic a indiqué que l'agente de la star parisienne ne voulait pas que le Real Madrid fixe de délais. Un coup de pression qui a marché puisque le Real Madrid laisserait un temps de réflexion supplémentaire à Mbappé.

Le Real Madrid a changé d'avis