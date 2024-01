Mercato : La solution est trouvée pour Benzema

Arnaud De Kanel

Le torchon brûle entre Karim Benzema et Al-Ittihad. L'ancien joueur du Real Madrid ne s'est pas présenté à l'entrainement depuis le retour de la trêve et il a donc été écarté du groupe par son coach Marcelo Gallardo. Son entourage indique qu'il est bloqué à l'Ile Maurice à cause d'un cyclone mais cela ne suffit pas à dissiper les rumeurs d'un départ. Pour calmer le jeu et le convaincre de rester, le club saoudien serait donc prêt à boucler un transfert.

L'exil de Karim Benzema en Arabie saoudite ne se passe pas aussi bien que prévu. L'attaquant français a été écarté du groupe et il serait bloqué à l'Ile Maurice à cause du cyclone Belal qui paralyse tout l'espace aérien. Certains estiment que Benzema aurait des envies d'ailleurs.

Benzema agacé à cause d'une défaite ?

Karim Benzema n'aurait toujours pas digéré la défaite 5-2 contre le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Les critiques des supporters l'auraient également touché et il serait ouvert à l'idée d'un retour en Europe. Al-Ittihad veut contre-attaquer.

Al-Ittihad sur Correa pour satisfaire Benzema