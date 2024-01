PSG : Flop à 170M€ sur le mercato, Luis Enrique a trouvé la solution

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a déboursé une somme proche de 170M€ pour boucler les signatures de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos. Alors que ces deux buteurs ne l'ont pas vraiment convaincu, Luis Enrique a décidé de recentrer Kylian Mbappé et d'offrir une place de titulaire à Bradley Barcola.

Pour permettre à Kylian Mbappé d'évoluer sur l'aile gauche, son poste de prédilection, la direction du PSG a recruté deux nouveaux buteurs. En effet, le club de la capitale a déboursé environ 170M€ pour s'offrir les services de Randal Kolo Muani (transfert sec de 90M€) et de Gonçalo Ramos. Prêté avec option d'achat, qui a déjà été levée, le Portugais a couté 80M€ au PSG au total.

Mercato - PSG : Mbappé va faire un choix surréaliste https://t.co/81SsJ2rRBs pic.twitter.com/A5380q2Ulg — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

Kolo Muani et Ramos sont à la peine au PSG

Ayant du mal à choisir entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos depuis le début de la saison, Luis Enrique a alterné entre les deux pendant plusieurs mois, avant de prendre une décision radicale. Pas vraiment satisfait par les performances de ses deux buteurs, le coach du PSG a recentré Kylian Mbappé à la fin du match contre Newcastle (1-1, le 28 novembre). Et à partir de la rencontre suivante (déplacement au Havre, le 3 décembre), Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont été relégués au rang de remplaçants.

Luis Enrique mise désormais sur le trio Dembélé-Mbappé-Barcola

Contre Le Havre, Luis Enrique a aligné un nouveau trio d'attaque au coup d'envoi : Ousmane Dembélé - Kylian Mbappé - Bradley Barcola. Un choix qui lui convient parfaitement, puisqu'il a toujours reconduit ce trio offensif depuis la victoire contre le HAC (0-2), hormis lors du 32ème de finale face à l'US Revel. Pour cette rencontre, le coach du PSG a laissé Ousmane Dembélé et Bradley Barcola se reposer, alignant d'entrée Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani aux côtés de Kylian Mbappé.