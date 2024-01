Mercato - OM : Un entraîneur légendaire pour remplacer Gattuso ? Il se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Remercié par l'AS Roma ce mardi soir, José Mourinho pourrait ne pas rester trop longtemps sans club. Le Special One avait refusé plusieurs offres de l'Arabie Saoudite ces derniers mois. Quid de la Ligue 1 ? Chroniqueur sur RMC, Daniel Riolo s'est prononcé sur une possible arrivée du Portugais à l'OM. Et il n'a pas mâché ses mots.

José Mourinho ne terminera pas la saison à l'AS Roma. Le Portugais n'a pas résisté à la nouvelle défaite de son équipe face au Milan AC dimanche dernier (3-1) et a été remplacé par Daniele De Rossi. Un échec pour le Special One , âgé de 60 ans, qui va devoir rebondir.

Quelle suite pour Mourinho ?

Ces derniers mois, José Mourinho a refusé plusieurs propositions de l'Arabie Saoudite, qui pourrait être sa prochaine destination. L'été dernier, des rumeurs avaient aussi évoqué un intérêt du PSG, mais cette piste n'a jamais été d'actualité selon les informations du 10Sport.com.

« C’est justement tout ce qu’il ne faut pas »