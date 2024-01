Mercato - PSG : Le départ de Mbappé déjà acté par Paris ?

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé est aujourd’hui un joueur du PSG, les questions sont nombreuses quant à son avenir. Le Français est dans sa dernière année et tout le monde cherche à savoir s’il va prolonger ou s’il décidera de partir libre. Alors que Mbappé a fait savoir qu’il n’avait pas encore pris sa décision, au PSG, on serait de plus en plus pessimiste…

Tout le monde se demande où jouera Kylian Mbappé l’année prochaine. En fin de contrat au PSG, le Français a une décision à prendre. Va-t-il prolonger ? Rejoindra le Real Madrid ou un autre club ? Rien n’est encore acté pour le moment à propos de l’avenir de Mbappé, mais il n’empêche que la tendance serait de plus en plus à un départ du PSG…



« Au PSG, il existe l’intuition que Mbappé va partir »

Sur sa chaine Youtube, Ramon Alvarez de Mon a fait une grande confidence sur l’avenir de Kylian Mbappé. Il a alors expliqué à propos du PSG : « Au PSG, il existe l’intuition que Kylian Mbappé va partir. (…) Il y a moins d’optimisme au club avec la prolongation qu’en septembre ou octobre ».

« Mbappé ne va pas tarder dans sa décision »