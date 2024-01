Mercato - PSG : Mbappé a fait une promesse à Al-Khelaïfi

La rédaction

L’avenir de Kylian Mbappé est au coeur de toutes les discussions, encore plus depuis le 1er janvier dernier, date à partir de laquelle l’attaquant du PSG peut négocier avec le club de son choix. On attend donc de savoir ce que fera Mbappé concernant la suite de sa carrière et à ce propos, il aurait fait une promesse à Nasser Al-Khelaïfi.

Sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé va devoir prendre une décision très importante pour son avenir. Et ce choix est attendu par tout le monde. Si le Français a assuré n’avoir encore rien décidé, il a la possibilité de prolonger au PSG ou de partir libre, que ce soit au Real Madrid ou dans un autre club. Que va alors décider Mbappé ?

« Mbappé va donner la primeur de sa décision à Nasser Al-Khelaïfi »

On attend donc la décision de Kylian Mbappé et le PSG devrait être le premier au courant de cela. Telle serait en tout cas la promesse faite par l’international français à Nasser Al-Khelaïfi. En effet, au micro de RMC ce mercredi, Jérôme Rothen a fait savoir : « De ce que je sais de l’entourage de Kylian Mbappé, il va donner la primeur de sa décision à Nasser Al-Khelaïfi par rapport au contexte qui a été très chaud il y a quelques mois. C’est une promesse qu’il a donnée et il s’y tiendra ».

Le PSG a fait son offre