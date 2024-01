Mercato - PSG : Grâce à lui, le Qatar a zappé Messi et Neymar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG n'a pas hésité à lâcher 22M€ pour boucler le transfert de Lee Kang-In en provenance de Majorque. Un choix qui a pu surprendre compte tenu du fait que le Sud-Coréen n'a jamais évolué dans un très grand club. Et alors que sur le terrain, il alterne entre le bon et le moins bon, sur le plan marketing, c'est «un carton» comme l'assure Daniel Riolo.

Le PSG a décidé de changer de stratégie l'été dernier. En effet, le club de la capitale a décidé de se séparer de Lionel Messi, dont le contrat prenait fin, mais également de Neymar, transféré à Al-Hilal pour 90M€. Sur le plan marketing, il s'agit d'un risque compte tenu de l'impact des deux anciens joueurs du FC Barcelone sur la vente des maillots mais également sur leur impact à attirer les sponsors. Une perte qui est néanmoins compensée par... Lee Kang-In.

PSG : Luis Enrique a pris une décision pour cette recrue https://t.co/rXI03RxBxB pic.twitter.com/UoUFVO5DbJ — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

«Il fait un carton»

Recruté pour 22M€ l'été dernier, le Sud Coréen est très populaire en Asie, un marché que cherche justement à conquérir le PSG. Daniel Riolo est ainsi impressionné. « Il fait un carton. Sur une année, il a compensé les pertes des stars qui sont parties, en terme de business. La seule question est de savoir si ça dure. Sur Lee, on ne sait pas. Juste là, sur son arrivée, on ne mesure par le carton absolu en terme de business de ce gars là », lâche le journaliste de RMC au micro de l' After Foot .

Lee Kang-In fait aussi mieux que Mbappé