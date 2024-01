Mercato - OM : Une offre est partie pour cet indésirable

Hugo Chirossel

Alors que l’OM est sur le point de boucler l’arrivée de sa troisième recrue hivernale en la personne de Faris Moumbagna, c’est également dans le sens des départs que du mouvement est attendu. En ce sens, les dirigeants marseillais ont reçu une offre d’un club brésilien, l’Atlético Mineiro, pour Luis Henrique.

Après Jean Onana et Ulisses Garcia, Faris Moumbagna va devenir la troisième recrue de l'OM lors de ce mercato hivernal. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l’international camerounais (3 sélections) a passé sa visite médicale avec succès ce mercredi et va s’engager pour quatre ans et demi à Marseille.

Moumbagna arrive, Vitinha vers la sortie ?

L’arrivée de Faris Moumbagna pourrait compromettre la suite de l’aventure de Vitinha à l’OM, mais le Portugais n’est pas le seul joueur annoncé sur le départ lors de cette période de mercato. Luis Henrique, de retour de son prêt à Botafogo, risque lui aussi de faire ses valises cet hiver.

L’OM a reçu une offre pour Henrique